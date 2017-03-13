 

Фарид Закария едет в Баку

 

Глобальный Бакинский форум является уникальной возможностью, чтобы сплотить людей со всего мира для обсуждения различных проблем. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, об этом заявил известный американский эксперт по международным отношениям, ведущий телеканала CNN, редактор издания Newsweek International Фарид Закария.

«Посредством подобного диалога, сотрудничества в кратчайшие сроки можно решить сложные мировые проблемы», - добавил он.

16-17 марта Фарид Закария примет участие в V Глобальном Бакинском  форуме. Он выступит в панели «Будущее трансатлантических связей: возвращение к реальной политике».

IV Глобальный Бакинский форум был проведен 10 марта 2016 года. В мероприятии приняли участие бывшие главы государств и правительств, влиятельные политические деятели.мПартнерами мероприятия выступали Мадридский клуб, İnter-Action Council и Александрийская библиотека.

I, II и III Глобальные форумы открытых обществ были проведены в Баку в 2013, 2014 и 2015 годах. Организационную поддержку проведению форума оказали Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана и Международный центр Низами Гянджеви.

 

3825 просмотров


Старости
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили видео
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
14 Март 12° / 4°
15 Март 13° / 6°
16 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8658 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку
«Цветной» сценарий для Грузии haqqin.az из Грузии
Российские туристы выбрали Баку для поездок с детьми
«Сборная Баку» в четвертьфинале
42-летний мужчина повесился в Баку
Президент наградил Новруза Мамедова
МИД о выдвижении кандидатуры Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО
Армения открывает консульство в Иракском Курдистане
Итальянцы создадут для азербайджанских ВВС испытательный полигон
Мубарак выходит на свободу
Евросоюз продлил санкции против россиян
Центробанк сохранил курс маната
«Медовый месяц» Кремля и Белого дома закончился наша аналитика
Евросоюз призвал Турцию не делать «лишних заявлений»
НАТО призывает Анкару и Амстердам поостыть
Шотландия готовится к независимости
Посол Голландии об отношениях с Азербайджаном
Фарид Закария едет в Баку
Фийон: санкции против России были ошибкой
Изменения в связи с неприкосновенностью Мехрибан Алиевой
Сенат Франции хочет организовать встречу армянских и азербайджанских депутатов
Кремль о конфликте между Турцией и Нидерландами
Найдено тело еще одного нефтяника?
Полад Бюльбюльоглу уходит в руководство ЮНЕСКО?
«Азеришыг» дал свет прифронтовым селам фото