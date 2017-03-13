Фарид Закария едет в Баку

Глобальный Бакинский форум является уникальной возможностью, чтобы сплотить людей со всего мира для обсуждения различных проблем. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, об этом заявил известный американский эксперт по международным отношениям, ведущий телеканала CNN, редактор издания Newsweek International Фарид Закария.

«Посредством подобного диалога, сотрудничества в кратчайшие сроки можно решить сложные мировые проблемы», - добавил он.

16-17 марта Фарид Закария примет участие в V Глобальном Бакинском форуме. Он выступит в панели «Будущее трансатлантических связей: возвращение к реальной политике».

IV Глобальный Бакинский форум был проведен 10 марта 2016 года. В мероприятии приняли участие бывшие главы государств и правительств, влиятельные политические деятели.мПартнерами мероприятия выступали Мадридский клуб, İnter-Action Council и Александрийская библиотека.

I, II и III Глобальные форумы открытых обществ были проведены в Баку в 2013, 2014 и 2015 годах. Организационную поддержку проведению форума оказали Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана и Международный центр Низами Гянджеви.