 

Посол Голландии об отношениях с Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс выступил с заявлением, отметив важность проводимых в Азербайджане экономических реформ и участия европей­ских инвесторов в диверсификации экономики и региональных проектах Азербайджана, сообщает Caspian European Club.

«Между Азербайджаном и Нидерландами налажено широкое сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций. Если рас­сматривать различные международные инициативы и расположение Азербайджана, то Бакинский международ­ный морской торговый порт является интересным проектом.

У нас есть транспортный коридор Север-Юг, кото­рый согласно планам протянется из Санкт-Петербурга в Мумбай, и если взглянуть на карту, то маршрут будет также пересекать этот регион. Таким образом, развитие и улучшение инфраструктуры, а также свободной торго­вой зоны на Каспийском море, безусловно, могут помочь в этом отношении. И, конечно, помимо маршрута Север-Юг есть также маршрут Восток-Запад, новый Шелковый путь, который предоставляет обширные возможности», - сказал посол.

Кроме того, Онно Керверс заявил, что принятие дорожной карты в декабре прошлого года, а также планы диверсификации экономики Азербайджана очень хорошо сочетаются с тем, к чему Нидерланды стремятся в со­трудничестве с Азербайджаном, потому что первоочередным приоритетом служит сельское хозяйство, где меж­ду двумя странами налажены контакты для углубления этих отношений.

Это также касается применения гол­ландских технологий и сотрудничества в сфере ноу-хау с голландскими компаниями. По его словам, в настоящее время все усилия направлены на достижение этих целей.

Говоря о реализации строительства Южного газового коридора (ЮГК), посол отметил, что Нидерланды придают важность строительству ЮГК, хотя и не являются его непосредственным бенефициаром, но это важ­но в политическом и стратегическом смысле, поскольку Европа и Нидерланды как часть Европы диверсифици­руют свои источники энергоресурсов.

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