 

Шотландия готовится к независимости

 

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что на следующей неделе направит запрос в парламент на организацию нового референдума по выходу из состава Великобритании, передает Sky News.

Она подчеркнула, что новый референдум по независимости Шотландии должен быть организован до завершения процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, а именно между осенью 2018 года и весной 2019 года.

Как отмечает Reuters, глава Шотландии уверена, что сможет добиться победы на референдуме по независимости и обеспечить место официального Эдинбурга в ЕС.

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