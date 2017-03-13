 

НАТО призывает Анкару и Амстердам поостыть

 

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал двух членов альянса - Турцию и Нидерланды - к деэскалации напряженности, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

«Оживленное обсуждение является неотъемлемой частью демократии, но необходимо и взаимное уважение. Я призываю всех членов НАТО проявлять уважение, сохранять спокойствие, действовать и понижать напряженность», - сказал Столтенберг.

Власти Нидерландов 11 марта не разрешили визиты министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатмы Бетуль Сайан Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны.

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