Евросоюз призвал Турцию не делать «лишних заявлений»

Евросоюз призвал Турцию на фоне скандала с Нидерландами воздержаться от «излишних заявлений» и действий, которые могут привести к обострению напряженности.

«Евросоюз призывает Турцию воздержаться от излишних заявлений и действий, которые могут еще больше обострить ситуацию», — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана.

В заявлении также говорится, что, если вынесенные конституционные поправки на референдум 16 апреля в Турции будут приняты, они будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в состав ЕС и как члена Совета Европы.