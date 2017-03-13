Не проходит и дня, чтобы в Америке не вспоминали “добрым словом» о России. Демократы в Конгрессе требуют отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса из-за его встреч с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Последний в течение всей своей работы в американской столице был исключительно незаметной фигурой, и вдруг телеканал CNN объявляет его российским шпионом. Российская тема, как сообщается, займет важное место на предстоящих переговорах между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель в Вашингтоне: американский президент хочет попросить у гостьи совета, как ему вести дела с Владимиром Путиным. Судя по всему, ничего позитивного он не услышит - Меркель считает Россию угрозой Европе. А угрозу надо нейтрализовать…

Любой непредвзятый наблюдатель может сделать из всего этого, по крайней мере, один важный вывод: новый президент Соединенных Штатов не имеет четкого представления о том, как ему выстраивать отношения с Россией.

Ставка на профессионалов

В первых числах марта журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что президент намерен сделать своим советником по России известного политолога Фиону Хилл, англичанку, получившую американское гражданство. Хилл - чрезвычайно авторитетная фигура в вашингтонских академических кругах и разведывательном сообществе. Она получила степень магистра по изучению проблем России в шотландском Сент-Эндрюсском университете, в конце 1980-х стажировалась в Московском лингвистическом институте (бывший ИНЯЗ имени Мориса Тереза) - у нее прекрасный русский, а потом получила степень доктора философии в Гарварде, защитив диссертацию об исторических корнях российской общественно-политической мысли.

Сейчас Хилл - сотрудник влиятельного Института Брукингса в Вашингтоне, а до этого в течение ряда лет возглавляла секцию по России и Евразии в Национальном совете безопасности.

У нее вышли две книги по России, ставшие бестселлерами: "Сибирское проклятие" - основанная на трудах докторской диссертации, и "Мистер Путин: спецагент в Кремле" - получившая очень высокую оценку критики.

Фиону Хилл многие эксперты в Москве называют русофобом, но на взгляд автора этих строк, проработавшего в Вашингтоне около десяти лет и знающего многих тамошних экспертов по России не понаслышке, это явное преувеличение. В своей второй книге она изображает Путина как человека, который бросил вызов существующему миропорядку и, в частности, однополярному устройству и американскому доминированию. Но при этом, в отличие от ряда других кремленологов, Хилл не является "ястребом". Об этом свидетельствует и ее высказывание в интервью журналу The Atlantic в ноябре прошлого года, когда "русский вопрос" стал чуть ли не основным в американской избирательной кампании.

Полностью отвергая вероятность резкого потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, она тогда сказала: «Я думаю, что все закончится как обычно: россияне будут очарованы, полны ожиданий, но влюбленность продлится минут пять, поскольку России и Штатам очень непросто быть по одну сторону баррикад».

Так оно и произошло. "Медовый месяц" в отношениях Москвы и новой администрации Белого дома закончился, еще толком и не начавшись.

Однако ситуация не такая плачевная, как может показаться. Советником по национальной безопасности стал профессиональный военный Герберт Макмастер. По большому счету, Москве даже выгодно, что эту должность оставил Майкл Флинн. Он был уязвим с самого начала, учитывая его близость к Путину и контракты с российской телекомпанией Russia Today. А теперь выясняется, что Флинн был также и лоббистом Турции (таких в США, не имея в виду шпионскую миссию, называют "агентами" той или иной страны). То есть трудился он сразу на несколько фронтов, и при такой многогранности рассчитывать на то, что он будет стопроцентным "человеком Кремля", было бы наивно.

Что касается Макмастера, то ожидается, что он, имеющий репутацию интеллектуала, легко найдет общий язык с другими опытными советниками, в том числе с Фионой Хилл.

Знаток Китая разберется и с Россией

Важнейшим шагом Трампа на российском направлении стало и предложение известному политику, дипломату и общественному деятелю Джону Хантсману отправиться в Москву послом.

Биография Хантсмана весьма колоритна. Официально именуемый Джон Хантсман-младший, он сын миллиардера, хозяина крупной химической компании Джона Хантсмана-старшего. Но участие в бизнесе не его конек - он с самого начала бизнесу предпочел политику.

Как и многие другие мормоны, начало своей карьеры Хантсман посвятил миссионерской и проповеднической деятельности за рубежом. Два года он провел на Тайване, где за короткое время научился свободно говорить по-китайски. Позднее благодаря связям республиканца-отца начал работать у Рональда Рейгана, а потом и у Джорджа Буша-старшего. В 1992 году Джон стал самым молодым за столетие американским послом - в возрасте 32 лет его направили в Сингапур. В 2004 году Джон выиграл губернаторские выборы в штате Юта. Через четыре года успешно переизбрался, но оставался на этом посту недолго - тогдашний президент Билл Клинтон предложил ему стать послом в Китае, и он согласился.

В Пекине Хантсман пробыл всего полтора года. Задумав подняться намного выше, он включился в предвыборную президентскую гонку 2012 года, но там его ждала неудача.

Идеальный посол

Но проигранные Хантсманом выборы 2012 года имеют непосредственное отношение к его назначению послом в России. Его бывший пресс-секретарь Джеймс Ричардсон говорит, что "те качества, которые, в конечном счете, помешали Хантсману победить в президентской гонке - то есть почти клиническое отвращение к угодливости, - делают его лучшим кандидатом на пост посла США в России в эпоху Дональда Трампа".

В последнее время Хантсман возглавлял аналитический центр Atlantic Council, один из самых сильных в американской столице, известный своей консервативностью и критикой России, в частности, ее действий в отношении Украины. Во время избирательной кампании 2012 года Хантсман, как, впрочем, и другие республиканцы выступал против политики перезагрузки отношений с Москвой. Тогда он сравнивал усилия администрации по налаживанию связей с Россией с "потемкинской деревней", в которой США "делают вид, что Кремль - партнер в большей степени, чем на самом деле, что он больше уважает права человека, чем на самом деле, и меньше угрожает соседям, чем на самом деле". Но в то же время какую-то особо жесткую позицию в отношении России Хантсман не занимал ни тогда, ни сейчас, и это не должно создать ему проблем в общении с российскими властями.

Как сообщают на условиях абсолютной анонимности представители администрации Владимира Путина, этот выбор - один из лучших в сложившейся ситуации: у того хороший послужной список, опыт как дипломата, так и политика, умение управлять сложными ситуациями. Американские эксперты допускают, что во время слушаний по его назначению у конгрессменов могут возникнуть вопросы в отношении бизнес-интересов концерна Хантсманов в России. По данным газеты Salt Lake Tribune, это семейство владеет шестью химическими предприятиями на территории РФ. Свой бизнес с Россией и странами СНГ семья Хантсманов начала еще в 80-е годы прошлого столетия.

Вероятно, у кандидата в послы уже есть что сказать законодателям. Семейным бизнесом он не занимается, всем в корпорации руководит его брат Питер, гендиректор концерна.

На пути к саммиту

Своими новыми назначениями Трамп чуть-чуть приоткрыл завесу над своими планами в отношении России. Окончание “медового месяца” между Вашингтоном и Москвой с радостью встретила консервативная американская печать. Деловое издание The Wall Street Journal пишет о том, что президент "резко изменил" подход к формированию внешней политики в отношении России. По словам газеты, победа Трампа на выборах была с энтузиазмом встречена в России и с тревогой в Западной Европе. Причиной стали неоднократные публичные заявления Трампа о том, что он намерен наладить диалог с Москвой. Однако спустя шесть недель после вступления в полномочия президента этот эмоциональный подход сильно изменился.

На словах Трамп действительно стал жестче. Однако судить о радикальных изменениях в его российской политике еще рано.

Ни у кого уже нет мысли, что США пошли на большую сделку с Россией, утверждает Wall Street Journal.

Однако среди американских экспертов нет единого мнения о том, отказался ли Трамп от своих долгосрочных планов в отношении Кремля. "Я думаю, что сообщения о том, что попытки Трампа наладить диалог с Москвой потерпели крах, преждевременны", - считает вице-президент Фонда Карнеги Эндрю Вайс.

Очень многое прояснит будущая встреча Трампа и Путина, которая предположительно состоится на полях саммита "Двадцатки" в немецком Гамбурге в июле этого года. По словам представителя российского МИД, подготовка к саммиту уже началась. А проторить дорогу к этому саммиту будет поручено американским профессионалам как в Вашингтоне, так и в Москве, в компетентности которых никто не сомневается.