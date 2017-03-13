Итальянцы создадут для азербайджанских ВВС испытательный полигон

Как сообщал ранее haqqin.az, 23 февраля было подписано важное соглашение между компанией Gruppo Leonardo-Finmeccanica и Госнефтекомпанией Азербайджана, согласно которому управление всей системой безопасности проекта «Южный газовый коридор», который имеет первостепенное значение для нашей страны и всей Европы, перейдет к итальянской компании.

Итальянское издание Notizie Geopolitiche отмечает, что 23 февраля также было подписано соглашение в сфере оборонной промышленности между Азербайджаном и итальянской Gruppo Leonardo-Finmeccanica, согласно которому будет создан испытательный полигон для азербайджанских ВВС.

Итальянский журнал подчеркивает, что подписание этих двух важных соглашений последовало после того, как 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным исполнительным директором и главным менеджером компании Gruppo Leonardo-Finmeccanica.