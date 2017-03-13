Армения открывает консульство в Иракском Курдистане

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ об открытии генерального консульства страны в Эрбиле, административном центре Иракского Курдистана, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу армянского президента.

Консульский район включает в себя города Эрбиль, Сулеймания и Дахук, отмечается в документе.

Решение об открытии консульства было принято на заседании правительства Армении 2 марта.

В настоящее время действует прямое авиасообщение по маршруту Багдад-Эрбиль-Ереван.

Вопросы развития сотрудничества обсуждались на встрече в феврале 2015 года министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и президента Иракского Курдистана Масуда Барзани.