МИД о выдвижении кандидатуры Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО

Полад Бюльбюльоглу, кандидатура которого выдвинута на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), внесет свой вклад в пропаганду целей и задач этой организации, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В этом году отмечается 25-летие членства Азербайджана в ЮНЕСКО. За эти годы между Азербайджаном и ЮНЕСКО установлено тесное сотрудничество, организация оказала поддержку в защите и поощрении культурного наследия Азербайджана в мире, а также в проведении в стране реформ в сфере науки и образования», - сказал Гаджиев.

Азербайджан, который выбрал мультикультурализм приоритетом своей государственной политики, со своей богатой традицией толерантности, межкультурного диалога, оставаясь приверженным ценностям и идеалам ЮНЕСКО, вносит большой вклад в их пропаганду, подчеркнул Хикмет Гаджиев.