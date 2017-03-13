 

«Сборная Баку» в четвертьфинале

Автор: Отдел спорта 

Команда «Сборная Баку» с успехом прошла в 1/4 высшей лиги КВН, подарив огромную радость своим поклонникам и всей стране. В течение игры команда с последнего места вернулась в тройку лидеров и заполучила столь желанную путевку в четвертьфинал, сообщили haqqin.az в пресс-службе азербайджанского Клуба веселых и находчивых.

В составе жюри находились Екатерина Стриженова, Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Юлий Гусман. За всю игру лишь Стриженова поставила игрокам «Сборной Баку» только пятерки, а Галустян  только четверки. Все остальные подробности и саму игру поклонники КВН смогут увидеть через пару недель в эфире Первого канала.

Команду «Сборная Баку» поддержали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейла Алиева, а также Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК). 

Напомним, последний раз в высшей лиге Азербайджан был представлен в далеком 1993 году.

1 апреля грандиозный праздник КВН состоится уже в Баку. Во Дворце Гейдар Алиев пройдет открытие четвертого сезона игр Азербайджанской лиги КВН. Азербайджанский Клуб веселых и находчивых подготовил массу сюрпризов: на сцене выступят команды из Азербайджана, России, Казахстана, судить которые в очередной раз будет очень «звездное» телевизионное жюри, а ведущим вечера выступит чемпион высшей лиги-2016  капитан команды «Азия MİX» Эльдияр Кененсаров.

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