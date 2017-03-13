Российские туристы выбрали Баку для поездок с детьми

Баку входит в топ-10 городов для путешествий с детьми в весенние школьные каникулы, сообщает Sputnik со ссылкой на данные рейтинга сервиса поиска отелей RoomGuru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 25 по 31 марта 2017 года. Между тем, по данным агентства ТурСтат (гипер есть), в 2017 году число поездок россиян с детьми за рубеж выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Баку и здесь входит в топ-10 по популярности семейных путешествий россиян в дни школьных каникул.

Прага, Таллин, Минск, Будапешт, Барселона, Вена, Рим, Баку, Загреб и Париж составляют первую десятку городов, востребованных на время каникул. По данным составителей рейтинга, в Баку туристы потратят на семейный отдых в среднем 85 долларов в сутки, включая проживание в отеле, обед и посещение музея.