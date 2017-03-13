Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили назвал беспорядки в Батуми «хорошо спланированной провокацией. По его словам, произошедшее было организовано определенными заинтересованными группами».

Напомним, что в субботу в Батуми акция протеста, вызванная рядовым в общем-то событием - штрафом за нарушение правил дорожного движения, вылилась в массовые беспорядки. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей. Телекомпания "Рустави 2", ссылаясь на очевидцев, сообщает о задержании 100 и более человек. Грузинские власти в организации беспорядков обвиняют партию Михаила Саакашвили - «Единое Национальное Движение».

Грузинский политолог Звиад Авалиани в беседе с haqqin.az отметил, что события в Батуми были пробой сил перед попыткой совершения «цветной революции».

«То, что произошло в Батуми – беспрецедентно для Грузии. Митинги в нашей стране всегда отличались мирным характером. Бывало так, что власти жестоко подавляли митинги, к примеру 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года, но чтобы сами митингующие проявляли такую агрессию к сотрудникам правоохранительных органов - это впервые. Надо отдать должное и силовикам - разгон митинга был тоже беспрецедентным - без жертв и серьезно пострадавших», - отметил Авалиани.

Что касается причин, то, по всей видимости, тут совпали несколько факторов. «С самого начала это выглядело как действительное недовольство и протест, как минимум, части общества против местной полиции, которая, по словам митингующих, обращается с горожанами бесчеловечно. Это недовольство, судя по всему, обострилось на фоне общего напряжения и социальных проблем в Грузии. С другой стороны, сразу были заметны и политические мотивы в действиях протестующих, митинг принял явно антиправительственный характер», отмечает грузинский эксперт.

По его мнению, реакция властей была замедленной и не совсем рациональной. Днем, когда протест все еще был достаточно слабым, люди просто требовали освобождения нескольких заключенных горожан за спор с полицией и отставки начальника местной полиции, была возможность разрядить ситуацию. «Однако проблема не была разрешена - власти не пошли на уступки, а когда ситуация обострилась и включилась оппозиция, освобождение заключенных уже не могло изменить ход событии.

Сейчас трудно сказать была ли все это полностью запланированной операцией со стороны бывшей правящей партии Единое Национальное Движение(ЕНД), чтобы устроить новую революцию в Грузии, или же ПНД подключилось к событиям по ходу дела. Однако грузинское правительство уже обвинило партию Саакашвили в том, что она попыталась использовать ситуацию для дестабилизации.

В стратегии ЕНД такой план силовой смены власти возможно существует, и не исключено, что в Батуми прошла апробация сценария. Однако, было бы ошибочно свести все протесты к одной партии ЕНД. Думаю, что пока шансов на очередную революцию у партии Саакашвили нет. Но эти шансы могут очень скоро появиться, если власти допустят серьезные ошибки», - отмечает Авалиани.

По его словам, главный вызов сегодня для властей – социальные проблемы. «Если их не решить, то думаю, у партии Саакашвили или группы партий появится возможность дестабилизировать ситуацию. Чем больше недовольных людей, тем сильнее оппозиция. Баланс сил зависит от социального недовольства населения, которым политики не преминут воспользоваться», - сказал политолог.

Коснувшись заинтересованности внешних сил в смене власти в Грузии, эксперт отметил, что на данный момент всех геополитических игроков в регионе действующее грузинское правительство устраивает.