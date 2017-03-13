Трамп-младший: «Я не видел отца после инаугурации»

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что почти не общался с отцом после его инаугурации, сообщает NBC News.

«Я в основном имею нулевой контакт с ним в настоящее время», — сказал Трамп-младший.

Он также отметил, что ему трудно оставаться вне политики, несмотря на свою новую бизнес-роль.

Отмечается, что старший сын президента Трампа впервые появился на публике после инаугурации отца. Он выступил на ежегодном обеде в День Рейгана в Далласе на ключевом мероприятии по сбору средств для Республиканской партии.