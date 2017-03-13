Вначале об истории вопроса. Напомним, 15 января в haqqin.az вышло громкое расследование о необходимости реставрации в Огузе албанского храма. Минкультуры направило туда комиссию, позднее сообщив haqqin.az о своем вердикте: реставрация обойдется в 450 тысяч манатов. Дело резонансное, ряд депутатов высказался, и вот 1 марта еще одна комиссия Минкультуры посетила Огуз.

2 марта я побывал в Огузе и побеседовал с заместителем главы Исполнительной власти района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Юсифом Нахчыванским.

- 1 марта я сам показал двум представителям Минкультуры и эксперту немецкой компании по реставрационным работам три албанских храма, - говорит Ю.Нахчыванский. - Два из них находятся за пределами Огуза, один - в центре города. Эксперт сказал, что храм в селе Чалуд с архитектурной точки зрения шедевр. Но дорога туда трудная, зимой-весной можно добраться только на «Ниве». Я отметил, что желательна реставрация храма в центре Огуза. Здание великолепное, полюбоваться им приезжали послы США, Японии и других стран. Рядом центральная улица города - Самеда Вургуна, к храму примыкает расчищенная от остатков зданий старой больницы площадка размером с футбольное поле. Прекрасные условия для создания парка. Памятник может стать ядром для восстановления исторического центра Огуза.

Во время посещения Огуза в 2013 году президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость восстановления именно этого храма. Храм станет не только молельным домом для христианской албанской общины Огуза, но и свидетельством политики мультикультурализма, окажет благотворное воздействие на имидж страны.

Мы вместе с Ю.Нахчыванским и председателем мусульманской общины села Керимли Эмиром Керимовым осмотрели храм. Строение монументальное, производит сильное впечатление. Как и забор, врезавшийся в здание церкви. Рядом с храмом пустой участок, огороженный высоким забором, - частная собственность.

Частник пожадничал и забором оттяпал половину здания храма, памятника истории за №4939, находящегося под охраной Минкультуры.

Теперь забор храма и забор частника врезаются друг в друга и не позволяют создать единый комплекс. Выходит, что Минкультуры за почти полмиллиона будет реставрировать памятник, закрытый заборами частного владения. Может, не великолепие архитектуры, а именно этот забор, разрезавший памятник пополам, и стал причиной столь активного внимания послов иностранных держав. И впечатляет, и о многом говорит.

Вторая беседа состоялась с главным архитектором Огуза Эльманом Годжаевым. Он в этой должности уже 10 лет, и его позиция профессионала самая важная.

- Находящаяся рядом с храмом территория бывшей больницы была продана в 2014 году частному лицу, жителю Огуза, - говорит Э.Годжаев. - Я уверен, что этот человек намерен построить для родного города зону отдыха, парк, развлекательный центр. Нечто, что будет способствовать развитию города как еще одного курортного центра на северо-западе страны. Но пока построен лишь забор, участок пуст и строительство не ведется. За два года это частное лицо так и не показало мне план строительства, а без разрешения архитектурного управления строить нельзя.

Как архитектор считаю, что речь должна идти не только о реставрации храма, но и создании единого архитектурного ансамбля, который привлечет внимание туристов к нашему городу.

Действительно, Огуз обладает уникальным шансом создать интересный туристический ансамбль, о котором говорил архитектор. Рядом с христианским храмом находятся мечеть и синагога, последняя в отличном состоянии, а в трех минутах от храма краеведческий музей, расположенный в еще одном албанском храме. В центре этого четырехугольника желательно заложить парк. Создание такого ансамбля - мечта каждого архитектора.

- Но есть проблема, - говорит Э.Годжаев. - Не нам поручают строить, недавний пример: компания со стороны стала подрядчиком строительства детсада, и это обошлось очень дорого.

Не сомневаемся, что участок в центре Огуза рядом с храмом приобрел патриот или патриотка Огуза. Что не должно помешать Минкультуры предъявить патриоту и местному комитету по имуществу претензии за охраняемый государством памятник истории, за войну каменных заборов, что лишило город перспективы создать единый ансамбль. Война заборов выставит нас посмешищем не только среди послов, но и в глазах международного Совета церквей. Это произойдет, так как к храму приписана местная албанская христианская община.

Правы архитектор Э.Годжаев и замглавы ИВ района Ю.Нахчыванский, считая, что Огузу необходим единый архитектурный ансамбль, нужен единый план реконструкции пустующей пока огромной территории в центре города. Реставрация храма как часть этого проекта, в то время как Минкультуры рассматривает лишь вопрос о реставрации храма.

Пока же наблюдается растаскивание забором этого проекта на куски: здесь храм, а здесь частное владение с неизвестным для архитектора замыслом частника. Замысел частника не проясняется уже более двух лет.

Вырвавший из центра Огуза огромную площадь забор производит на жителей тягостное впечатление. Только очень мощный патриот может позволить себе такое, но тогда почему ничего не строит вот уже третий год? Что-то не складываются пазлы в Огузе.

Если посол Японии увидит вновь врезавшийся в памятник истории забор частника – символ бессилия в деле охраны памятников, то посол оставляет за собой право составить свое, особое мнение об обществе и стране.

Даже такие великолепные козыри, как оставшееся в наследие от предков здание храма, не могут использовать на благо города для превращения в популярный туристический центр. Вспомнит тогда посол старинную шахматную пословицу: самое трудное - выиграть выигрышную партию.

Что же мы предлагаем? Создать единый архитектурный ансамбль на территории бывшей больницы, часть проекта которого - реставрация храма. Для этого Минкультуры придется выяснить, кто может себе позволить в Огузе роскошь приобрести в центре площадь размером с футбольное поле, вырезать из центра города самую перспективную площадь, обнести забором и тем самым лишить город будущего как туристического центра. Сразу после публикации фото с забором, разделившим христианский храм пополам между Минкультуры и частником, многим захочется поглядеть на чудо самоуправства - старинный храм, разделенный забором.

Почему такой интерес послов к Огузу? Имидж страны формируется умением наращивать казну страны. Или неумением.

Конечно, обидно Огузу и огузцам: слева процветает на туризме Шеки с его 15 отелями, справа – 20 отелей Габалы. А между тем у Огуза есть еще один уникальный козырь, чтобы состояться как туристический центр. Козырь называется – золотой бык. Но об этом в следующий раз.