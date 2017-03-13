Распоряжение Артура Расизаде: в Баку сносятся «хрущевки»

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал сегодня распоряжение о перестройке 1-го микрорайона Баку, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно информации, распоряжение в целях улучшения квартирно-бытовых условий жителей микрорайона и обеспечения их безопасности предусматривает снос пятиэтажек («хрущевок»), которые были построены в свое время в качестве временного жилья, и возведение на их месте современных многоэтажных жилых домов.

Распоряжением премьер-министра заказчиком по выполнению данных работ назначено Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.