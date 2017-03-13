Центробанк о спаде инфляции в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) допускает замедление среднегодовой инфляции по итогам 2017 года до однозначного уровня, отмечается в сообщении ЦБА.

«В зависимости от эффективности применения принятых рамок макроэкономической политики, продолжения положительных трендов в платежном балансе и на валютном рынке созданы условия для достижения однозначного уровня инфляции к концу текущего года», - сказано в сообщении.

По данным Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, среднегодовой рост цен по итогам января 2017 года составил 11,9%.