 

Центробанк о спаде инфляции в Азербайджане

 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) допускает замедление среднегодовой инфляции по итогам 2017 года до однозначного уровня, отмечается в сообщении ЦБА.

«В зависимости от эффективности применения принятых рамок макроэкономической политики, продолжения положительных трендов в платежном балансе и на валютном рынке созданы условия для достижения однозначного уровня инфляции к концу текущего года», - сказано в сообщении.

По данным Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, среднегодовой рост цен по итогам января 2017 года составил 11,9%.

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