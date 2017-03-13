Спикер парламента Ирана: «Армения и Азербайджан должны избежать войны»

Иран воспользуется своим потенциалом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал председатель парламента Ирана Али Лариджани, передает АПА.

Али Лариджани заявил, что потенциала для обострения ситуации в регионе нет.

«Мы хотим, чтобы стороны конфликта не допустили этого в нынешней ситуации, чтобы Азербайджан и Армения сделали все, чтобы избежать войны. Война в регионе создаст проблемы для обеих стран», - сказал спикер иранского парламента.

Лариджани также сказал, что Иран находится в хороших отношениях и с Азербайджаном, и с Арменией.

«Мы надеемся, что в нынешней ситуации конфликт не обострится. Иран воспользуется своим потенциалом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и решения создавшихся проблем», - отметил Лариджани.