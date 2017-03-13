 

В «Азеригаз» утечка на миллионы манатов Гахраманлы разоблачает

Автор: Ульвия Худиева, собкор 

Сегодня Государственный статистический комитет опубликовал отчет, согласно которому в 2016 году потери газа в стране составили 144,4 миллиона кубометров. Несмотря на то, что это достаточно большая цифра, по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет, можно сказать, что потери газа резко уменьшились. Так, еще несколько лет назад «Азеригаз» сообщал о 700-800 миллионов кубометров потерянного газа.

Глава Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы считает, что SOCAR поставляет «Азеригаз» достаточное количество голубого топлива, чтобы обеспечить все потребности населения. Однако по-прежнему высоки потери газа и эта проблема до сих пор не решена, несмотря на внедрение смарт-счетчиков и реконструкцию газораспределительной сети. В результате «Азеригаз» снижением давления в газопроводах пытается возместить потери.

«Потери газа в основном происходят в подземных газопроводах и в процессе использования оборудования, у которого истек срок эксплуатации. Однако на замену оборудования выделяются миллионы манатов, поэтому возникает вопрос о том, по назначению ли были использованы эти деньги», - сказала Мирвари Гахраманлы.

По ее словам, потери газа происходят по причине неправильного учета газа, при этом крупные потребители получают газ без всякого учета, а также еще и потому, что у 70% населения счетчики выработали свой срок.

По утверждению Мирвари Гахраманлы, в счетчики парников и других больших коммерческих объектов незаконно вносятся изменения, после которых эти счетчики уже не ведут правильный учет газа. Также правозащитник говорит, что потери газа происходят из-за нарушений технологического режима на газораспределительных станциях.

Глава Производственного объединения «Азеригаз» Акпер Гаджиев в интервью заявил, что потери газа в прошлом году составили 2,6 миллиона манатов.

Однако эти цифры и данные Госкомстата сильно отличаются друг от друга.

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