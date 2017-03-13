Министр Насиров остался за решеткой

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда об аресте временно отстраненного от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Соответствующее решение приняла коллегия судей в понедельник, пишут украинские СМИ.

Также апелляция оставила размер залога для Насирова в 100 миллионов гривен.

При этом судьи отказали в удовлетворении апелляционных жалоб как стороне защиты, так и стороне обвинения.

Ранее Насиров заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека после того, как ему будет вынесен приговор.

Напомним, Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями главы ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.