Россия подняла по тревоге войска в Армении

Более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц военной техники российской военной базы в Армении в понедельник подняты по тревоге и совершают 30-ти и 100-километровые марши на высокогорные полигоны "Камхуд" и "Алагез" для проведения командно-штабного учения, которое продлится неделю, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

"За действием соединения наблюдает подразделение беспилотных летательных аппаратов с привлечением всех образцов современных комплексов разведки. Вопросы по прикрытию воздушного пространства Армении выполняют подразделения войск ПВО, с использованием комплексов Бук М1-2, С-300В и авиасредств истребительной и армейской авиации авиабазы "Эребуни" в Ереване", — сообщили в пресс-службе.

В ходе учения, которое пройдет в два этапа, сначала на полигоне "Камхуд", а затем — на "Алагезе", будут отрабатываться реальные тактические действия подразделений с проведением боевых стрельб штатными снарядами и выстрелами по мишеням в обстановке, имитирующей действия условного противника.

По данным пресс-службы, основные действия соединения будут разворачиваться на высоте 1,5-2 тысячи метров над уровнем моря на полигоне "Алагез". При огневой поддержке в рамках проведения летных тактических учений боевых вертолетов Ми-24, военно-транспортных Ми-8МТ, истребителей МиГ-29, средств ПВО ЗРК "Стрела-10", ПЗРК "Игла" и артиллерии будет разыгран сценарий завершающего этапа учения с боевой стрельбой из всех видов штатного вооружения.

В рамках учений подразделения российской военной базы ЮВО будут удерживать позиции на рубеже обороны, после чего, перейдя в контрнаступление, нейтрализуют основные цели, бронетехнику и важные объекты условного противника.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.