Шахин Мустафаев выводит Украину из блокады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина и Азербайджан имеют перспективы по активизации сотрудничества в сфере транзита товаров. Об этом он сказал в ходе встречи с министром экономики Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в Киеве, сообщают украинские СМИ.

"Как вы знаете, в одностороннем порядке Россия перекрыла нам транзит товаров через свою территорию, что не поддаётся никакой логике. Поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы использовать возможности международного транспортного маршрута. И я считаю, что есть о чем говорить и что улучшить, чтобы перемещение товаров было более интенсивным", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в 2014 году с Украины в Азербайджан и обратно было перевезено 450 вагонов товаров, а в 2016 - почти 3 тысячи вагонов. "Итак, есть перспективы относительно увеличения", - добавил премьер-министр.

Он также констатировал активизацию в последнее время контактов между представителями двух стран в разных сферах.

"Приятно отметить, что сегодня Азербайджан смотрит на Украину довольно положительно с точки зрения инвестиций. У нас есть ваши компании, которые работают в стране. Я бы сказал, что они качественно делают своё дело, и мы рады, что можем углубить наше сотрудничество", - подчеркнул Гройсман.

Как подчеркнул со своей стороны министр экономики Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, позиция его страны, касающейся поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, остается неизменной.

"Наши страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций - ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Я хочу подчеркнуть, что это твердая позиция Азербайджана, правительства Азербайджана, Президента Азербайджанской Республики — он неоднократно заявлял, что вопросы территориальной целостности и суверенитета является приоритетными. И эта позиция всегда остается неизменной", - заявил Мустафаев.