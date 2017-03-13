Азербайджан не признает выборы в Абхазии

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с так называемыми "парламентскими выборами", проведенными в Абхазии.

В распространенном в понедельник заявлении МИД говорится, что Азербайджан не признает независимость Абхазии и, в конечном итоге, не признает результаты проведенных в Абхазии 12 марта так называемых "парламентских выборов".

"Министерство иностранных дел Азербайджана верит, что для решения вопроса Абхазии в соответствии с нормами и принципами международного права необходимо продолжение переговоров", - говорится в заявлении.