Независимая Шотландия лишится членства в НАТО

Шотландия лишится членства в НАТО и должна будет заново подавать заявку на вступление в альянс в случае провозглашения независимости, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, комментируя сделанное заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен о планах проведения нового референдума о независимости этой части Великобритании, передает ТАСС.

"Если это произойдет, то тогда Соединенное Королевство будет оставаться членом НАТО, однако новое независимое государство будет должно подать заявку на членство, и тогда 28 стран-союзниц будут решать, хотят ли они вступления в альянс нового государства, потому что все решения в НАТО принимаются консенсусом", - сказал Столтенберг.

На вопрос, будет ли вопрос о вступлении Шотландии в НАТО решен автоматически, генсек альянса заявил: "Нет, это не произойдет в автоматическом порядке, потому что, покинув Соединенное Королевство, она также выйдет из НАТО. Но конечно, подать заявку на вступление абсолютно возможно".