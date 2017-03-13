В Сирию прибыло подразделение морской пехоты США

Подразделение Корпуса морской пехоты США прибыло на аэродром Румейлан в сирийской провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный курдский источник.

Согласно его данным, американские военные были доставлены вертолетами на аэродром, расположенный к югу от г. Камышлы, с военной базы в Иракском Курдистане. Они начали прибывать пять дней назад. Помимо самих морских пехотинцев, численность которых достигает нескольких сотен человек, с базы планируется доставка артиллерийской батареи.

По информации источника, "часть военных сил, которые затруднительно доставить (на север Сирии) при помощи вертолетов, будет доставлена по суше через переход Семалика между Сирией и Курдистаном".

"Численность американских сил, которые сейчас присутствуют в Сирии, увеличилась еще при администрации Барака Обамы. Раньше их присутствие ограничивалось военными экспертами и советниками, теперь же мы наблюдаем прибытие сил морской пехоты", - отметил источник.