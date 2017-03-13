 

Ляшко подал в суд на Порошенко

 

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что обратился в суд с требованием обнародовать меморандум между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он сказал в понедельник, 13 марта, в ходе заседания Согласительного совета Верховной Рады; видео выступления доступно на YouTube.

«Я от имени фракции Радикальной партии обратился в окружной административный суд Киева с требованием признать противоправной бездеятельность президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, главы Национального банка Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка. Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил Ляшко.

Он добавил, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие должностные лица страны подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан. «Мы же понимаем, что если бы там было все хорошо, то они первыми бы обнародовали. А если скрывают, (...) то это означает, что там антиукраинские вещи», — сказал политик.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ 4 марта. Это открыло возможность для обсуждения вопроса выделения Киеву транша на сумму 1 миллиард долларов во второй половине марта.

В начале января фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий значатся повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

525 просмотров


Старости
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили видео
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
14 Март 12° / 4°
15 Март 14° / 6°
16 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8658 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Пресс-секретаря Белого дома обругали в магазине Apple
КНДР обвинила США в убийстве Ким Чен Нама
В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода
Илон Маск готов помочь Украине с источниками энергии
Жириновский счел Турцию угрозой для Запада
Песчаная буря из аравийской пустыни добралась до Баку
Гражданин Азербайджана грабил своих возлюбленных в Самаре
В Конго похитили двоих сотрудников ООН
Демократы отказались финансировать "стену Трампа"
Ляшко подал в суд на Порошенко
Кошка из Турции покорила соцсети любовью к музыке
В Сирию прибыло подразделение морской пехоты США
Независимая Шотландия лишится членства в НАТО
Азербайджан не признает выборы в Абхазии
Шахин Мустафаев выводит Украину из блокады
Трамп и Меркель обсудят Россию
Россия подняла по тревоге войска в Армении
Министр Насиров остался за решеткой
Переговоры президента Ильхама Алиева с главой Total
В «Азеригаз» утечка на миллионы манатов Гахраманлы разоблачает
Спикер парламента Ирана: «Армения и Азербайджан должны избежать войны»
Центробанк о спаде инфляции в Азербайджане
Распоряжение Артура Расизаде: в Баку сносятся «хрущевки»
Президент сказал: «Сохраните!», но частник оттяпал часть храма haqqin.az из Огуза
Трамп-младший: «Я не видел отца после инаугурации»