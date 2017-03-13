Ляшко подал в суд на Порошенко

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что обратился в суд с требованием обнародовать меморандум между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он сказал в понедельник, 13 марта, в ходе заседания Согласительного совета Верховной Рады; видео выступления доступно на YouTube.

«Я от имени фракции Радикальной партии обратился в окружной административный суд Киева с требованием признать противоправной бездеятельность президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, главы Национального банка Валерии Гонтаревой и министра финансов Александра Данилюка. Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил Ляшко.

Он добавил, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие должностные лица страны подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан. «Мы же понимаем, что если бы там было все хорошо, то они первыми бы обнародовали. А если скрывают, (...) то это означает, что там антиукраинские вещи», — сказал политик.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ 4 марта. Это открыло возможность для обсуждения вопроса выделения Киеву транша на сумму 1 миллиард долларов во второй половине марта.

В начале января фонд выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш. В числе условий значатся повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.