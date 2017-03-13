 

В Конго похитили двоих сотрудников ООН

 

Неизвестные похитили двух сотрудников ООН в провинции Касаи Демократической республики Конго, передает Reuters.

По данным местных властей, среди похищенных — гражданин США Майкл Шарп и швед Зайда Каталан, а также четверо местных жителей, один из которых работал переводчиком.

«Неизвестные похитили их на мосту через реку Мойо и увели в лес», — уточнили в правительстве со ссылкой на очевидцев.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил эту информацию; в данное время ведется поиск пропавших.

«Мы подтверждаем, что два сотрудника группы экспертов пропали, и миссия ООН МООНСДРК (MONUSCO) их разыскивает», — сообщил он.

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