В Конго похитили двоих сотрудников ООН

Неизвестные похитили двух сотрудников ООН в провинции Касаи Демократической республики Конго, передает Reuters.

По данным местных властей, среди похищенных — гражданин США Майкл Шарп и швед Зайда Каталан, а также четверо местных жителей, один из которых работал переводчиком.

«Неизвестные похитили их на мосту через реку Мойо и увели в лес», — уточнили в правительстве со ссылкой на очевидцев.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак подтвердил эту информацию; в данное время ведется поиск пропавших.

«Мы подтверждаем, что два сотрудника группы экспертов пропали, и миссия ООН МООНСДРК (MONUSCO) их разыскивает», — сообщил он.