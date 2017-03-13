Гражданин Азербайджана грабил своих возлюбленных в Самаре

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 38-летнего гражданина Азербайджана, обвиняемого в разбое, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установил суд, отец троих малолетних детей в сентябре 2016 г. познакомился в интернете с двумя жительницами Тольятти и Жигулевска. Он встречался с женщинами в их квартирах и подмешивал в спиртное сильнодействующее вещество. От действия препарата жертвы приходили в беспомощное состояние, а их новый знакомый похищал золотые украшения, мобильные телефоны и деньги. Общая сумма похищенного составила 68,5 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, также удовлетворены гражданские иски потерпевших в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.