 

Песчаная буря из аравийской пустыни добралась до Баку

 

Согласно результатам мониторинга, проведенного за последние два дня специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов, уровень загрязнения воздуха пылью на территории Баку и Абшеронского полуострова превышал санитарную норму.

Как заявили Report в пресс-службе министерства, причина этого связана с тем, что наблюдавшаяся в Аравийской пустыне песчаная буря достигла верхнего слоя атмосферы.

Через атмосферные потоки, в особенности посредством южного и юго-западного потоков, пыль достигла также территории Азербайджана.

"Отмечаем, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, 14 марта уровень пыли в атмосфере возрастет. Есть вероятность, что с 15 марта процесс немного ослабеет", - подчеркивается в информации. 

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