Жириновский счел Турцию угрозой для Запада

Власти Нидерландов, Австрии и Германии выступили против активности турецких политиков, потому что не хотели расширения влияния Анкары, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова опубликованы на сайте партии в понедельник, 13 марта.

«Турция проведет референдум 16 апреля. Тогда у Эрдогана, как у президента, появятся очень серьезные полномочия. Турция тогда может стать угрозой для Запада, потому что везде режимы размазня, все распадается, а Турция сильная страна», — говорится в сообщении.

По словам лидера либерал-демократов, голландцы «наглеют». «Их Петр Первый хвалил, что они великая нация. Но все, что они могут — только выращивать тюльпаны. И то выращивать с пестицидами могут. Вот и они также, нация деградирует», — заключил он.