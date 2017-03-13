Илон Маск готов помочь Украине с источниками энергии

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал на странице в Twitter о своем проекте по сохранению возобновляемой энергии в Австралии на основе батарей Powerwall 2.

При это подобный проект, по его словам, вполне может быть реализован и на Украине. Так он ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей.

«Конечно. Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене (250$ за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому все абсолютно прозрачно», — написал Маск.

На эту идею мгновенно отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, написав, что Украина готова стать площадкой для испытания инновационных технологий. Кроме того, он выразил надежду, что разговор будет продолжен.

«Спасибо, интересная идея. Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций. Давайте поговорим об этом подробнее», — написал Гройсман.