В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода

В Гейчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован на 206-ом километре дороги Баку-Шемаха-Евлах, на территории села Быгыр.

Автомобиль марки “ Mercedes”, управляемый сотрудником РУП Исмаиллинского района Магомедом Гулиевым сбил насмерть переходившего дорогу жителя села Гараязлы Эйвазова Садияра Булуд оглу (1956 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту следственным отделом Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.