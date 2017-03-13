 

В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода

 

В Гейчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает местное  бюро АПА,  инцидент зарегистрирован на 206-ом километре дороги Баку-Шемаха-Евлах, на территории села Быгыр.

Автомобиль  марки “ Mercedes”, управляемый сотрудником РУП Исмаиллинского района Магомедом Гулиевым сбил насмерть переходившего дорогу жителя села Гараязлы Эйвазова Садияра Булуд оглу (1956 г.р.). От полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту следственным отделом Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.

71 просмотров


Старости
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили
В Баку из запчастей начали собирать новые автомобили видео
Наша погода
Сегодня 13° / 5°
14 Март 12° / 4°
15 Март 14° / 6°
16 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8658 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Пресс-секретаря Белого дома обругали в магазине Apple
КНДР обвинила США в убийстве Ким Чен Нама
В Гейчае автомобиль насмерть сбил пешехода
Илон Маск готов помочь Украине с источниками энергии
Жириновский счел Турцию угрозой для Запада
Песчаная буря из аравийской пустыни добралась до Баку
Гражданин Азербайджана грабил своих возлюбленных в Самаре
В Конго похитили двоих сотрудников ООН
Демократы отказались финансировать "стену Трампа"
Ляшко подал в суд на Порошенко
Кошка из Турции покорила соцсети любовью к музыке
В Сирию прибыло подразделение морской пехоты США
Независимая Шотландия лишится членства в НАТО
Азербайджан не признает выборы в Абхазии
Шахин Мустафаев выводит Украину из блокады
Трамп и Меркель обсудят Россию
Россия подняла по тревоге войска в Армении
Министр Насиров остался за решеткой
Переговоры президента Ильхама Алиева с главой Total
В «Азеригаз» утечка на миллионы манатов Гахраманлы разоблачает
Спикер парламента Ирана: «Армения и Азербайджан должны избежать войны»
Центробанк о спаде инфляции в Азербайджане
Распоряжение Артура Расизаде: в Баку сносятся «хрущевки»
Президент сказал: «Сохраните!», но частник оттяпал часть храма haqqin.az из Огуза
Трамп-младший: «Я не видел отца после инаугурации»