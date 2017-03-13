 

Пресс-секретаря Белого дома обругали в магазине Apple

 

Активистка индийского происхождения Шри Чаухан обрушилась с оскорблениями на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, когда случайно встретила его в магазине фирмы Apple в Вашингтоне.

Женщина подошла к Спайсеру в торговом зале и на глазах у публики стала приставать к нему с самыми грубыми выражениями. В частности, она спросила, как ему работается на «фашиста», имея в виду президента США Дональда Трампа.

Кроме того, индианка не обошла стороной и тему России, обвинив Спайсера в «государственной измене».

«Вы ведь помогли с этой русской штукой, вы тоже преступник, вы совершили измену родине, как и президент? Что вы можете мне сказать о России?», — выкрикивала она, не пояснив, какую именно «штуку» имеет в виду.

Спайсер отреагировал на скандалистку вполне спокойно: «Это великая страна, раз вам позволяют тут находиться», — сказал он и удалился.

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