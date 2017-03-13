КНДР обвинила США в убийстве Ким Чен Нама

Убийство Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, было подстроено властями США и Южной Кореи, а вещество VX, которым предположительно был отравлен гражданин КНДР, могло быть взято из американских запасов химического оружия.

Как передает ТАСС, c таким утверждением выступил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.

"Этот случай является следствием безрассудных действий властей США и Южной Кореи, нацеленных на то, чтобы бросить тень на достоинство КНДР и обрушить социальный строй страны", - сказал дипломат на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По его словам, вся эта история является частью попыток оказать давление на Пхеньян, а также "любой ценой спровоцировать ядерную войну против КНДР".