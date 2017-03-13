Встречу Меркель и Трампа перенесли из-за погоды

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, запланированная на вторник, перенесена на пятницу из-за ожидаемого в Вашингтоне снежного шторма, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Президент провел разговор с канцлером Германии, и они ввиду погодной ситуации согласились отложить встречу; она перенесена на предстоящую пятницу, 17 марта, расписание мероприятий будет таким же", — сказал Спайсер.

Ранее визит Меркель в Вашингтон должен был состояться во вторник; ожидалось, что по итогам переговоров лидеры двух стран проведут пресс-конференцию.

Поздний снежный шторм сменил аномально высокие температуры января и февраля, когда температура неоднократно поднималась на северо-востоке США выше 20 градусов по Цельсию. В понедельник и вторник ожидаются непривычно низкие для сезона температуры (минус 4 — минус 2 градуса по Цельсию).