По сторонникам Сейрана Оганяна открыли огонь

Начало избирательной кампании в Армении уже ознаменовалось скандальным инцидентом. Согласно информации армянских СМИ, после встреч членов блока «Осканян-Раффи-Оганян» в селе Джрарат Армавирской области глава сельской администрации и член Республиканской партии Армении Самвел Галстян стал угрожать сторонникам данной политической силы.

Более того, один из сторонников Галстяна, по данным СМИ, направил пистолет на сторонников ОРО, которым удалось его обезвредить и отнять оружие. Пресс-служба блока после этого распространила заявление, согласно которому полиция подвергла приводу сторонников ОРО вместо того, чтобы привлечь к ответственности владельца оружия. В свою очередь, пресс-секретарь Полиции РА Ашот Агаронян призвал СМИ и политиков не распространять непроверенную информацию и добавил, что в связи с данным инцидентом есть подвергнутые приводу и предпринимаются все необходимые действия.

«Неприемлемо, когда людей не пускают на митинги или же пытаются оскорбить с тем, чтобы те отказались от участия в подобного рода мероприятиях. Именно по этой причине с моими соратниками произошел данный инцидент», – сказал сегодня С. Оганян на встрече с ветеранами, отвечая на вопрос касательно инцидента в Джрарате.

Он отметил, что после инцидента также были попытки применения оружия, но благодаря опытным действиям его соратников оружие удалось отнять и передать в правоохранительные органы.

«На данный момент правоохранительные органы ведут соответствующую работу. Я убеждал их, говорил, что так нельзя, когда происходит нечто такое, надо арестовывать всех участников инцидента, а не только представителей одной стороны конфликта», – сказал С. Оганян.

«Да, стрельба имела место. Остальные вопросы к правоохранительным органам», – ответил Сейран Оганян на вопрос о том, было ли на самом деле применено оружие.

«Предлагаю проводить агитационную кампанию грамотно, вежливо, не нарушая законов, не оскорбляя друг друга, не превращая это в бытовые разборки. Мы никого не оскорбляем, проводим свою кампанию грамотно и рассматриваем нашу борьбу как здоровую конкуренцию с другими политическими силами. В конце концов, когда закончатся выборы, мы же все вместе будем думать о нашем государстве, вместе будем жить в Армении», – подытожил Сейран Оганян.

Сторонники Сейрана Оганяна также избили полицейского Лерника Ераносяна, который приходится братом замначальнику полиции Армении Левану Ераносяну.

Напомним, что 13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение» («Консолидация»), экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля подписали меморандум о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО).