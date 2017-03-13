Президент Ильхам Алиев об экономическом сотрудничестве с Францией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF), сообщает АзерТАдж.

Вице-президент Движения предприятий Франции Мари-Анж Дебон отметила, что такие мероприятия играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и французскими компаниями. Она подчеркнула, что на встрече присутствуют представители десятков компаний, и выразила уверенность в том, что мероприятие пройдет плодотворно.

Президент Ильхам Алиев сказал, что французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Это связано с тем, что в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда для инвестирования. Отметив широкую географию связей французских компаний с Азербайджаном, глава государства сказал, что Азербайджан, несколько лет назад ставший членом космической семьи, добился этого благодаря сотрудничеству с французскими компаниями. Коснувшись плодотворного сотрудничества с французскими компаниями и в сельскохозяйственной сфере, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Баку действуют французский лицея и университет, связи между нашими странами в области образования успешно развиваются.

Отметив, что в последние годы в Азербайджане успешно проводятся глубокие экономические реформы, глава государства сказал, что принимаются меры по сокращению зависимости от нефти, развитию других секторов экономики. Президент Ильхам Алиев также коснулся в выступлении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в результате которого более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Коснувшись также значения проекта «Южный газовый коридор», глава государства отметил, что Азербайджан играет лидирующую роль в реализации этого крупнейшего в Европе инвестиционного проекта.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество с Азербайджаном в области железнодорожного транспорта, глобальных транспортных проектов, строительстве метро, в сфере технологий связи, космической промышленности, воздушного транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности, финансово-банковской системы, городской инфраструктуры, сельского хозяйства, ирригационной системы, туризма, гостиничной индустрии, возобновляемой энергии и в других сферах, состоялся интерактивный обмен мнениями о развитии связей в данных отраслях.