 

Эрдоган обвинил Меркель в поддержке терроризма

 

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке террористов, передает агентство Франс Пресс.

"Госпожа Меркель, почему вы скрываете террористов у себя в стране? Почему вы не делаете с этим что-то?" — приводит агентство слова Эрдогана.

Турецкий лидер также обвинил Меркель в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма. Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

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