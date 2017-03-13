Обострение турецко-германских отношений в конце прошлой недели получило продолжение на выходных и в понедельник. Если отказ немецких властей допустить митинги с участием турецких министров вызвал обмен жесткими заявлениями между Германией и Турцией, то Нидерланды пошли дальше. Самолету с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу было отказано в посадке на территории Нидерландов, а министр по делам семьи и социальной политики Фатма Кайя была объявлена «нежелательным иностранцем» и выпроважена из страны под полицейским конвоем.

А премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен попросил своего турецкого коллегу Бинали Йылдырыма отложить запланированный визит в эту страну. В Швейцарию лететь Йылдырым отказался сам, хотя там не сильно возражали. Речь идет о самом настоящем кризисе в турецко-европейских отношениях.

С самого начала в европейских столицах с неудовольствием наблюдали за усилением личной власти Эрдогана, которая должна еще больше вырасти, если на референдуме 16 апреля Турция проголосует за расширение президентских полномочий и превращение страны в президентскую республику. Президенту в борьбе за успех референдума важен каждый голос, поэтому в Европу отправились члены правительства, чтобы агитировать большую турецкую диаспору, многие члены которой не утратили турецкое гражданство и право голоса. Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды и Дания предупредили, что не приветствуют такую агитационную работу турецких властей на своей территории.

В Германии бремя отказа от митингов турецкой стороне взяли на себя местные власти городов, где намечались такие мероприятия. В ответ президент Эрдоган заявил, что ему действия немецких властей напоминают нацистскую практику, чем вызвал крайнее возмущение немецких политиков и общественности. Но это же заявление, по всей видимости, и спровоцировало жесткий ответ голландских властей, не допустивших участия турецких министров в митинге в Роттердаме. А самих участников митинга, попытавшихся протестовать против решения властей, разогнали с помощью полиции.

Эрдоган еще больше усилил свою критику, теперь уже Нидерланды были названы «пережитком нацизма и фашизма». Оплотом фашизма назвал Нидерланды и глава МИД Чавушоглу. Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что «никому не позволено играть с честью турецкого народа и турецкого государства, а заместитель премьера Нуреттин Каникли сказал, что теперь все увидят коллапс Европы. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал извинений за обвинения в нацистской позиции, но министр иностранных дел Турции в свою очередь требует извинений и говорит, что их будет мало, что планируются и другие шаги в отношении Нидерландов. А министр по делам ЕС Эмер Селик сказал, что против Нидерландов будут введены санкции.

Власти Франции не стали запрещать митинг в Метце с участием Чавушоглу, но нарвались на жесткую критику со стороны кандидатов в президенты - Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона. Президент Олланд был обвинен в слабости и отсутствии солидарной позиции с другими европейскими странами.

В свою очередь руководители Евросоюза в лице Федерики Могерини, главы внешнеполитического ведомства, и Йоханнеса Хана, еврокомиссара по расширению ЕС, в совместном заявлении призвали Турцию воздержаться от заявлений и действий, усугубляющих ситуацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал стороны демонстрировать взаимное уважение и оставаться спокойными.

Но отсутствие спокойствия и взаимного уважение уже выказано, и большой вопрос, как теперь гасить неприятный и неприличный скандал. Очевидно одно, что все переговоры о вступлении Турции в Евросоюз оказываются надолго отложены. Можно было бы сказать, что и навсегда, если только забыть, как жизнь изменчива, и что история – процесс очень долгий.

Забавно, что после обмена жесткими заявлениями, обвинениями и угрозами между представителями Турции и отдельных европейских стран, глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что «нам нужно защищать и продвигать европейские ценности, общие ценности, больше, чем когда либо, из-за сложившейся ситуации». В такой взаимной борьбе за европейские ценности от них в конце концов ничего не останется.