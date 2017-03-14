 

Меркель назвала заявления Эрдогана абсурдными

 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала абсурдными заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке терроризма, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта.

Ранее Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны", — приводит агентство слова Зайберта.

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