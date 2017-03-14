Против сторонников импичмента Порошенко применили газ

Приемную украинского кабмина забросали дымовыми шашками, чтобы выгнать сторонников импичмента президента Петра Порошенко, сообщает «Голос.ua».

Уточняется, что против активистов, объявивших голодовку в приемной кабмина и требующих импичмента президента, использовали дымовые шашки. Некоторым пожилым участникам протеста потребовалась скорая медицинская помощь.

«Это не первая провокация. До этого приходил человек с боевым пистолетом и пугал им голодающих», — заявил организатор протеста Владимир Вазач.