 

Как олигархи развратили главу государства Южная Корея головой об стенку

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Этого события ожидали, но оно долго откладывалось, и стало уже казаться, что президенту Пак Кын Хе удастся все-таки избежать отстранения от власти. До конца срока своих полномочий, который приходится на февраль 2018 года, она не дотянула всего ничего. Конституционный суд утвердил решение парламента об импичменте, проголосованное им еще в декабре.

Пак Кын Хе

Главе государства вменяется соучастие в коррупционных действиях Чхве Сун Силь, президентской подруги, которая привлекала в общественные фонды деньги частных корпораций и использовала их на свои цели. Кроме того, президент обвиняется в предоставлении Чхве Сун Силь, не имевшей официального доступа к государственной тайне, решающих полномочий при выработке позиции Южной Кореи по важным международным вопросам.

Пак Кын Хе все обвинения отметает, признаваясь лишь в «наивности» в своих отношениях с подругой. Защита строилась на том, чтобы как можно дольше затягивать рассмотрение их Конституционным судом: в связи с окончанием срока полномочий некоторых судей состав суда уменьшался, потенциально росла вероятность оправдания. Теперь же Пак Кын Хе уже официально становится бывшим президентом, и с нее снимается неприкосновенность. Ее могут допрашивать следственные органы, и при необходимости она может быть арестована.

Одновременно автоматически запускается процедура досрочных президентских выборов, которая должна уложиться в 60 дней с голосованием 9 мая. Сейчас в опросах всех опережает Мун Чжэ Ин – лидер оппозиционной Демократической партии, у него по последним данным 32%. У ближайшего конкурента, губернатора одной из провинций, лишь 10%. После ряда коррупционных разоблачений от участия в выборах отказался бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

После отстранения Пак Кын Хе в декабре временно обязанности президента до выборов исполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан. До последнего момента в стране проходили митинги и демонстрации как против попавшей под расследование главы государства, так и в ее поддержку, хотя за нее выступало заметное меньшинство, в основном те, кто был благодарен ее отцу Пак Чжон Хи за экономические и демократические преобразования в стране. 77% граждан Южной Кореи хотели, чтобы она ушла. Но импичмент Пак Кын Хе не решает главной проблемы, которая регулярно порождает коррупционные скандалы в Южной Корее, это существование крупных финансово-промышленных групп – чоболей.

Вступая в сговор с правительственными чиновниками или даже главами государства и их окружением, такие корпорации развращают их большими взятками, получая взамен важные преференции. Так, в связи с финансированием фондов госпожи Чхве Сун Силь арестован глава могущественной корпорации Samsung Ли Чжэ Ён. На деньги этого чоболя училась и занималась спортом дочь президентской подруги. Общий коррупционный вклад Samsung оценивается минимум в 70 миллионов долларов. В деле фигурируют и другие крупные корпорации. Решать эту и многочисленные проблемы будет уже новый президент. Ему останется и вопрос с THAAD – противоракетной американской системой, развернутой в Южной Корее, что уже привело к кризису отношений с Китаем. Впрочем, уход прежнего президента позволяет разрядить ситуацию, возложив вину за «неправильные» решения на Пак Кын Хе – достаточно распространенная политическая практика не только в Южной Корее.

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