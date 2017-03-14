И без того напряженные отношения Турции с Европой в последние дни в связи с отказом турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу выступать и даже въезжать в Нидерланды обострились до предела. Стороны уже не стесняются во взаимных обвинениях и упреках.

Так что слова министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о невозможности в создавшейся ситуации продолжать финансовую помощь Турции вполне логичны и объяснимы. Министр к тому же добавил, что это мнение правительства Германии, которого оно собирается придерживаться пока Турция не внесет коррективы в свою европейскую политику.

МИД Турции с ответом не замедлил. Сам Чавушоглу написал в своем Твитер, что Европа, спустив всех собак на мирных митингующих, отравила свои отношения с Анкарой.

Однако и для Евросоюза нынешние события могут обернуться немалыми сложностями. Сегодня только в Германии проживает 2,5 млн турок, что давно создает ряд проблем, которые теперь могут усилиться.

Это все более тесные связи «немецких» турок с «немецкими» курдами и распространение создаваемых ими исламистских группировок. Между прочим, в Германии это сделать проще, чем в самой Турции.

К примеру, если в самой Турции организации «серых волков» Партии националистического движения были запрещены еще в 1980 году, то в Германии и Нидерландах они по сей день существуют вполне легально.

В то же время по всей Европе усилились антииммигрантские настроения, которые касаются и «местных» турок.

Мусульманские традиции, настроения менталитет все больше пугают европейцев. Именно поэтому возможность приема Турции в ЕС отрицательно воспринимает все больше европейских политиков, особенно из правых рядов. Сегодня практически на государственном уровне против вступления Турции в ЕС выступают Германия, Франция и Австрия.

Вместе с тем и у самих турок иллюзии о счастливой жизни «в Европе» почти рассеялись. Эйфория после максимальной помощи ЕС в 2005 году практически сошла на нет. Все меньше турок рвутся жить с европейцами «одной семьей».

И, тем не менее, вот как трактуют подоплеку нежданно грянувшего конфликта между Нидерландами и Турцией международные политологи. По словам политолога, политобозревателя российского проекта «Однако. Евразия» Ивана Лизана, причина всему главное событие Турции нынешней весной - референдум о переходе от парламентской к президентско-парламентской форме правления.

«Поэтому ЕС решил всячески препятствовать трансформации Турции и лишить Эрдогана голосов турок в ЕС. И своими неумелыми действиями – запретом на посадку самолета главы МИД, выдворением турецкого министра – Амстердам не только портит отношения с Турцией, но и играет на руку Эрдогану. Тренд последних лет – евроскептицизм, а Турция крайне долго стояла в предбаннике Евросоюза, и теперь, после этих мелких козней, Эрдоган получает дополнительные аргументы, чтобы убедить своих граждан в правильности избранного им курса. Заодно у Эрдогана и Путина будут дополнительные темы для разговоров и совместных проектов – санкции всё же сближают, а дружить против кого-то всегда интереснее.

Но главное даже не это: что будут делать Голландия и ЕС, если 16 апреля Турция всё же станет президентской республикой?

Потому со стратегических позиций активность ЕС в желании испортить отношения с Анкарой – акт в высшей мере бессмысленный и беспощадный», - убежден российский политолог.

На сегодняшний день обида на европейских партнеров и понимание того, что европейцы не желают видеть мусульманскую Турцию в «христианской Европе», стали обычными для большинства турок. По разным опросам, от 60 до 80% граждан Турции являются теперь противниками вступления в ЕС.

С тем, что отношения Турции с Нидерландами, а заодно и со всей Европой переживают не самый лучший период, согласен и голландский политолог, директор организации «Электоральный компас», Андре Крувель.

«Ведь исторически голландские короли и турецкие султаны всегда с уважением относились друг к другу, и отношение голландцев к туркам исторически было хорошим. Нынешний конфликт искусственный, и спровоцирован он политиками двух стран, которые хотят получить максимум дивидендов из создавшейся ситуации.

Рюте использует этот конфликт в противостоянии с Вильдерсом, а турецкие власти в канун референдума хотят сплотить вокруг себя электорат.

К сожалению, руководство НАТО, куда входят эти два государства, также проявило слабость и не смогло предотвратить этот кризис. Так что можно предположить, что нынешний кризис в отношениях двух стран будет кратковременным и скоро все встанет на свои места» - надеется эксперт из Нидерландов.

Более жестко настроен председатель Платформы гражданской солидарности Турции Айхан Оган, считающий, что Нидерланды дорого заплатят за ухудшение отношений с Турцией.

«В Европе поднимает голову фашизм, а натравливать на людей бешеных собак - как раз и есть проявление фашизма. И турецкий народ ответит всем своим врагам во время референдума, сплотившись вокруг своего государства. Ни Германия, ни Голландия, ни какая-либо другая страна не смогут помешать волеизъявлению народа. Потеряет Европа, а не Турция. Европа же возвращается к своим фашистским истокам, и не исключено, что скоро там появятся концлагеря и гетто. И нам надо сплотиться и быть готовыми противостоять новой коричневой чуме», - убежден турецкий общественный деятель.