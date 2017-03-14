«Путинский клуб» из Еревана: «Россия не будет воевать на стороне Армении»

В Ереване завершилась выездная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которой - «Время перемен: мир в эпоху глобальной непредсказуемости». Это крупное международное мероприятие, судя по всему, не оправдало надежд армянской стороны, которая пыталась получить для себя максимальную выгоду, добившись поддерживающих заявлений международных экспертов.

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Междунаро́дный дискуссио́нный клуб «Валда́й» (англ. Valdai Discussion Club) — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Новгороде. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай.

Основными задачами Клуба как международной интеллектуальной площадки является содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, непредвзятое обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века. С участниками ежегодных заседаний клуба «Валдай» с момента его основания традиционно встречается Президент России Владимир Путин.

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На сей раз в выездной сессии Клуба «Валдай» приняли участие порядка 100 экспертов в сфере мировой политики, а также представители руководства Армении. Одни из самых заметных гостей - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, Чрезвычайный и Полномочный посол, академик РАН, доктор политических наук, профессор Анатолий Торкунов и некоторые другие.

Так вот, выступая на полях «Валдая», российский политолог Федор Лукьянов заявил, что эскалация карабахского конфликта, на сегодняшний день, абсолютно не нужна ни одной из внешних сил.

"Для России – это крайне вредная, ненужная и мешающая вещь. Россия – великая держава, у нее сложный набор интересов, который включает в себя также поддержание некоторого баланса на Южном Кавказе. Вся эта политика начинает трещать по швам и рушиться, если кто-то выступает с резкими движениями, разрушающими этот баланс", - отметил Лукьянов в пресс-центре "Новости-Армения".

"Морально-нравственная позиция Турции по данному вопросу известна, а с точки зрения прямого вмешательства, на мой взгляд, у Турции также очень много других проблем. Поэтому за исключением какой-то внутренней логики той или иной страны, внешних стимулов я сейчас не вижу. Из опыта последних лет мы знаем, что "большой шухер" начинается тогда, когда некая внутренняя инерция или динамика нестабильности подкрепляется внешним интересом", - отметил Лукьянов. Тем самым эксперт, вопреки ожиданиям армянской стороны, не стал обвинять именно Азербайджан в эскалации напряженности.

Дальше – больше. Отвечая на вопрос агентства "Новости-Армения" о том, «вмешается ли Москва в случае, если Азербайджан начнет боевые действия, ограничив их Карабахом», Лукьянов подчеркнул, что по поводу подходов России в данном вопросе можно судить по ситуации, сложившейся год назад, в апреле 2016 года на линии соприкосновения.

"Вмешается ли Россия вооруженными силами? Нет, не вмешается до тех пор, пока это локальный конфликт, который формально происходит на международно-признанной территории Азербайджана. Вмешается ли Россия всеми другими методами, чтобы немедленно прекратить этот конфликт? Да, конечно", - добавил политолог.

Иными словами, российский политолог дал четко понять, что Москва не будет воевать за Армению. Но при этом Россия попытается остановить конфликт, как это уже случилось год назад.

Коснулся эксперт и трехстороннего сотрудничества России, Турции и Азербайджана. Это, конечно, никакой не союз. Я даже не сказал бы, что тут есть перспектива отношений хоть сколько-нибудь институциолизированных. Но то, что у этих трех стран есть некий набор интересов, которые они собираются отстаивать – это как раз то, что происходит на самых разных направлениях", - подчеркнул Лукьянов, добавив, что понимает, что такие подходы неоднозначно воспринимаются в Армении.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов фактически подтвердил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который вступила Армения, испытывает проблемы. «ЕАЭС необходима мудрая и последовательная экономическая политика. Это поможет решить проблемы стран, входящих в него». Он отметил, что необходимо найти такие подходы, которые позволят странам сгладить ущерб от состояния мировой экономики, а также быстрее набрать темп интеграционных процессов. Иными словами, за несколько минувших лет, это образование так и не заработало.

Что касается армянских политиков, густо представленных на этом форуме, то они отличились серией поразительных заявлений.

Например, говоря о проблемах армяно-турецких отношениях министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что «несмотря на близкие отношения Турции с Грузией, братские отношения с Азербайджаном, Турцию сегодня нельзя считать региональным игроком», что, «подвергнув блокаде Армению, закрыв государственную границу, Турция сама изолировалась от региона Южного Кавказа». Конечно же, можно активно не любить Турцию, что и делает Саркисян. Но как можно заявить, что Анкара не является региональным игроком и что изолировав Армению, Турция сама изолировалась?

В общем, выездная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ереване выдалась весьма показательной. И не случайно армянские СМИ не особо активно освещали его. На фоне международных экспертов местечковые аналитики из Армении (включая и министра обороны этой страны), выглядели, мягко говоря, крайне неубедительными.