Сегодня речь не только о футболе, но и не только о политике. Попытаюсь совместить то, что давно уже в реальности совмещено: большой футбол превратился в большую политику, и коррупционные скандалы в ФИФА и УЕФА с Блаттером и Платини давно уже имеют политическую подоплеку в той же мере, как скандалы в МВФ с небезызвестным Стросс-Каном.

На минуту воскресим в памяти перипетии финального матча чемпионата мира по футболу 1974 года. Уверен, что симпатии подавляющего большинства болельщиков в Азербайджане, да и во всем СССР были на стороне команды, которую тренировал легендарный Ринус Михелс, а вперед вел неподражаемый Йохан Кройфф. О, «летучие голландцы», подарившие миру тотальный футбол, тогда были «командой мечты». Но особо блистали в ней, наряду с Кройфом, нападающие Нескенс и Ренсебринк.

«Бундес-тим» также поражала воображение именами. Тренер Хельмут Шен имел в своем распоряжении таких «звезд», как вратарь Зепп Майер, там блистали такие защитники, как будущий тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс, легендарный Франц Бекенбауэр, такие полузащитники, как Гюнтер Нетцер, Вольфганг Оверат, Ули Хенес и нападающие Юрген Грабовски и Гердт Мюллер.

Но, немецкая сборная, даже в свои лучшие времена, была лишь прекрасно отлаженной машиной. Тогда, как сборная Голландии, всегда и везде, отличалась романтизмом, изяществом и красотой игры. Именно поэтому, за оранжевых» тогда болели душой, а не разумом. Именно поэтому их поражение в финале от немцев воспринято было с такой болью.

Прошли годы. И все тот же великий Ринулся Михелс создал новую «команду мечты». Даже сейчас, от одного перечисления этих имен, меня охватывает дрожь восхищения. Трижды проклятый за отраженный в финале пенальти от Беланова вратарь ванн Бреккелен, сверх надежные защитники ванн Тигелен, ванн Аерле и гениальный Рональд Куман, которого советские телекомментаторы называли Коеманом. А ведь еще были божественные Райкаард, Гуллит и ванн Бастен.

«Я никогда не видел более элегантного футболиста, чем Ван Бастен. Голевая машина, которая сломалась как раз в тот момент, когда должна была стать величайшей в мире…», сказал как-то о Марко сам великий и ужасный Диего Марадона. Ту сборную Голландии невозможно было не обожать. Это были сказочники, кудесники, превращавшие каждый матч в маленький спектакль. И они заслуживали побед, чудес. И чудо пришло тогда в виде фантастического гола, забитого ванн Бастеном в ворота Рината Дасаева. Сколько раз потом миллионы советских мальчишек, напяливших на себя майку с номером 12 и фамилией «ванн Бастен», играя на дворовых площадках, пытались повторить трюк великого голландца!

Воспоминания эти свежи и сейчас. Как и чувство восторга перед той сборной Голландией. И тем больнее видеть то, что творится сейчас, не футбольная, а политическая Голландия. Нет никакого оправдания тому, что власти Нидерландов отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Как нет оправдания тому, что власти Нидерландов объявили министра по делам семьи Турции Фатму Бетуль Сайян Кая "нежелательным иностранцем" и выслали ее из страны. Да и в целом все действия и заявления политического руководства Нидерландов просто шокируют откровенной туркофобией. Это столь стремительный откат от элементарных норм даже не демократии, а политической этики и культуры, что вызывает непреодолимое чувство грусти и обиды.

Тем более, что совершенно очевидно - все эти действия руководства Нидерландов совершаются по прямой указке из Германии. Мы же видели, как сильно обострились турецко-немецкие отношения. Теперь мы видим, как Нидерланды отвечают руководству Турции, идя на поводу у правительства ФРГ. Именно по этой причине, я уверен, что стыдливо закроют глаза и сомкнут уста, глядя на все происходящее, разнообразные организации, призванные замерять уровень демократии и свобод в мире.

А мне , как и многим из тех, кто влюблен в голландский футбол, сейчас грустно. Мы понимаем, что нужно разделять величие кудесников кожаного мяча и ничтожество политиков, но поди и поговори с душой, с сердцем, с памятью. Не получается. Хотя, прекрасно понимаешь, что политики приходят и уходят, а футбол остается. И я убежден, что мы еще увидим новую голландскую «команду мечты». А вот насчет появления совестливых голландских и в целом европейских политиков, я как-то не уверен…