Боевики ИГИЛ используют химоружие в Мосуле

Террористическая группировка "Исламское государство" применяет в боях против правительственных сил в иракском Мосуле отравляющий газ, сообщил курдский телеканал RUDAW в понедельник.

По данным канала, террористы в понедельник обстреляли позиции иракской армии снарядами с отравляющим газом голубого цвета в мосульском районе Баб ат-Туб. При этом на видео кадрах, освещающих военную операцию журналистов, видно как спустя минуту после падения снаряда у позиций военных, у солдат и корреспондентов канала появляется удушающий кашель.