Трамп оставит миллионы американцев без медстраховки

Миллионы американцев потеряют медицинскую страховку из-за реформы медицинского обслуживания республиканцев, которую поддерживает президент Дональд Трамп, передает Reuters.

В докладе бюджетного управления конгресса говорится, что в 2018 году 14 млн человек будут не застрахованы, в 2026 году цифра возрастет до 24 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления призвал конгресс аннулировать реформу здравоохранения Obamacare.Он пообещал сделать страхование более доступным, призывая аннулировать Obamacare и найти ей альтернативу.