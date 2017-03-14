 

Трамп оставит миллионы американцев без медстраховки

 

Миллионы американцев потеряют медицинскую страховку из-за реформы медицинского обслуживания республиканцев, которую поддерживает президент Дональд Трамп, передает Reuters.

В докладе бюджетного управления конгресса говорится, что в 2018 году 14 млн человек будут не застрахованы, в 2026 году цифра возрастет до 24 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления призвал конгресс аннулировать реформу здравоохранения Obamacare.Он пообещал сделать страхование более доступным, призывая аннулировать Obamacare и найти ей альтернативу.

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