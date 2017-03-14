Сотни недовольных собрались в центре Киева

На центральной площади Киева собрались несколько сотен человек, которые возмущены действиями силовиков по отношению к участникам блокады в Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что собравшиеся требуют от властей освободить задержанных участников блокады Донбасса и прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями восточной Украины.

Перед митингующими выступали различные активисты, общественные деятели и лидеры некоторых политических сил. Один из выступающих призвал собравшихся прийти на Майдан во вторник вечером, 14 марта, если власть никак не отреагирует на требования митингующих.

Затем собравшиеся в центре города выдвинулись к зданию администрации президента Украины. После непродолжительного митинга участники акции стали расходиться.