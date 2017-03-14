Гражданин России по имени Павел, арестованный в прошлом месяце в Мосуле, за участие в многочисленных боях против иракских сил в составе ИГИЛ, в деталях рассказал о том, как он стал членом террористической организации, как клятву верности у него принимал так называемый «эмир Азербайджана» и о многом другом.

28-летний россиянин начал свой рассказ с того, что «не был религиозным человеком, пил и совершал безнравственные поступки».

«Я работал строителем в Москве, - цитирует Павла иракское издание ShafaqNews. – На стройке я встретил группу рабочих из Узбекистана и заметил, что они совершают молитву. Они научили меня, как надо правильно молиться и читать Коран. Я отказался от алкоголя и сигарет.

Примерно через год я оставил работу в Москве. В социальной сети «Одноклассники» я присоединился к группе, в которой обсуждалась религиозная тема. В 2013 году я женился на девушке из Кыргызстана и стал еще ближе к мусульманам. В 2014 году я побывал в Турции, где встретил проводника ИГИЛ, который пригласил его вступить в организацию».

На переезд россиянин решился в начале 2015 года.

«Я прилетел в Стамбул 18 января и встретился там с человеком из Казахстана, - вспоминает «игиловец». - Я остался у него в квартире в течение трех дней. У меня было всего 70 долларов. Я продал свой мобильный телефон и заработал еще 120 лир. Нужны были деньги». Павла и еще нескольких человек на автобусе отправили к сирийской границе около города Урфа.

«Там мы ждали 15 минут другой автобус. После пересечения границы нас отвезли в ближайшее «гнездо» ИГИЛ, где были бойцы разных национальностей, в том числе и европейцы – французы, албанцы, турки. Затем мы отправились в лагерь около Алеппо, где у нас забрали паспорта. Меня, чеченца и парня из Татарстана отвезли в иракский Мосул».

По словам россиянина, клятву верности он дал так называемому «эмиру Азербайджана» - одному из тех, кого ИГИЛ назначило куратором по Азербайджану и региональным лидером.

«Клятву верности у меня и еще пяти человек принимал «эмир Азербайджана». Меня назвали Абу Ясмина Аль-Руси. Ясмина - так зовут мою дочь. В наших тренировках, проходивших на стадионе в Мосуле, участвовали 70 человек. На рассвете мы молились, а затем тренировались до 8 утра под руководством «эмира Узбекистана».

Так продолжалось месяц. В апреле я принял участие в первых боях в Байджи. Там были бойцы из Узбекистана, Таджикистана и Дагестана и других регионов. Многих наших ранили и убили из-за превосходства иракских сил.

Тогда я получил первую зарплату – 200 долларов плюс еще 150 премиальных за мои старания. Я купил мобильный телефон и позвонил жене с просьбой приехать ко мне, но она отказалась, а моя мать попросила меня вернуться в Россию».

В одном из боев Абу Ясмина получил ранение в колено и левое плечо, после чего оказался в больнице в Мосуле.

«В феврале 2016 года я вновь стал участвовать в боевых действиях, но вновь был ранен. Я снова лечился в Мосуле, а после выздоровления оказался в военной полиции. Но вскоре я был арестован Федеральной полицией Ирака за участие в сражениях против иракских сил».

Павел также вспомнил о встрече с одним из лидеров ИГИЛ – чеченцем Абу Омаром, который впоследствии был убит. А самого россиянина ждет багдадский суд.

Haqqin.az уже не раз сообщал об азербайджанцах, связанных с ИГИЛ, поэтому упоминание «эмира Азербайджана» не должно удивлять. Только в этом году в России на восемь лет был осужден вербовщик ИГИЛ, азербайджанец Рамиль Мирзамов. А в турецкой Бурсе недавно под суд были отправлены трое азербайджанцев, причастные к ИГИЛ. И таких случаев, увы, множество.