Елисейский дворец о встрече Франсуа Олланда и президента Ильхама Алиева

Встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Франции Франсуа Олланда состоится сегодня, 14 марта. Информация об этом размещена на сайте Елисейского дворца.

Согласно информации, встреча президентов двух стран состоится в 19:00 по парижскому времени (22:00 по бакинскому времени). Кроме того, в 20:15 по парижскому времени будет дан официальный обед в честь президента Ильхама Алиева, на котором примет участие и Франсуа Олланд.

Отметим, что 13 марта президент Ильхам Алиев провел в Париже встречи с главами ряда крупнейших французских компаний.