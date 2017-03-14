Президент Ильхам Алиев призвал французский бизнес к сотрудничеству с Азербайджаном

Президент Ильхам Алиев призвал французские компании к всестороннему экономическому сотрудничеству с Азербайджаном. Ильхам Алиев в рамках визита во Францию провел встречу с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF), сообщает официальный сайт главы государства.

«Наши связи с Францией имеют важное значение. Президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд побывали с визитами в Баку. Деловые связи имеют большое значение для двусторонних отношений", — сказал Ильхам Алиев.

Президент на встрече подчеркнул, что французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

«Это связано с тем, что в Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвестиций. Президент отметил широкую географию связей французских компаний с Азербайджаном. Республика несколько лет назад стала членом космической семьи, и это произошло благодаря сотрудничеству с французскими компаниями», — отмечается в информации.

Президент Ильхам Алиев отметил успешное сотрудничество с французскими компаниями, в том числе в сфере АПК.

Глава государства добавил, что в последние годы Азербайджан проводит глубокие экономические реформы, направленные на снижение зависимости от нефти, развитие других секторов экономики.

«Ильхам Алиев призвал французские компании к сотрудничеству с нашей страной. Он подчеркнул, что возможности для этого есть во многих отраслях», — отмечается в информации.

На встрече президент подчеркнул, что Азербайджан, играющий роль моста между Европой и Азией, занимает важные позиции и в грузоперевозках. Он отметил значение трехстороннего формата Азербайджан-Иран-Россия в данном вопросе, проинформировал о строительстве в Баку нового морского порта.

Французские компании в настоящее время реализуют в Азербайджане проекты в сфере железнодорожного транспорта, строительства метро, информационных технологий, космической промышленности, воздушного транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности, финансово-банковской системы, улучшения городской инфраструктуры, АПК, модернизации ирригационной системы, развития туризма, гостиничной индустрии, возобновляемой энергии.

Вице-президент MEDEF Мари-Анж Дебон отметила, что такие мероприятия играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и французскими компаниями.